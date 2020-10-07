Трое взрослых и ребенок пострадали в массовой аварии под Рязанью

Участниками ДТП стали три машины.

В среду, 7 октября, на 21-м километре дороги «Рязань-Пронск-Скопин» произошла массовая авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Примерно в 11:15 столкнулись Škoda под управлением 38-летнего мужчины, Kia под управлением 61-летней женщины и «Волга», за рулем которой был 73-летний пенсионер.

В результате травмы получили водители иномарок, а также 38-летняя пассажирка и 5-летний ребенок, ехавшие в Škoda. Они обращались за медпомощью.