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Суд отправил наркомана из Ряжска на принудительное лечение
Он признал вину и раскаялся.

Суд отправил наркомана из Ряжска на принудительное лечение. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что весной мужчина купил для себя значительное количество запрещенных веществ. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК.

Житель Ряжска признал вину и раскаялся. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также отправили на курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

Приговор не вступил в законную силу.