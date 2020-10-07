Суд отправил наркомана из Ряжска на принудительное лечение
Он признал вину и раскаялся.
Суд отправил наркомана из Ряжска на принудительное лечение. Об этом сообщил
Известно, что весной мужчина купил для себя значительное количество запрещенных веществ. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК.
Житель Ряжска признал вину и раскаялся. Его приговорили к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года, а также отправили на курс лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.
Приговор не вступил в законную силу.