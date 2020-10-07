СМИ рассказали, сколько «зарабатывает» тренога на рязанских дорогах

Места расположения треног — не хаотичные, а согласованные с ГИБДД

Одна камера видеофиксации на рязанских дорогах каждый день фиксирует более двухсот нарушений, штрафов выписано на 50 тысяч рублей, передает ГТРК ОКА.

Так, за прошедшее воскресенье по трассе Рязань-Солотча проехало более 9 тысяч автомобилей, из них 2% - нарушителей.

Отмечается, что места расположения треног — не хаотичные, а согласованные с ГИБДД: геолокация прописана в специальном графике.