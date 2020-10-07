Рязанского мэра отправили учиться в Сколково

По словам Сорокиной, после обучения она будет применять «лучшие мировые практики городского управления во благо Рязани и ее жителей».

Рязанского мэра отправили учиться в Сколково. В среду, 7 октября, Елена Сорокина на своей странице в Facebook рассказала , что пройдет программу для городских управленцев (MPA).

«Перед тем, как получить приглашение, мы прошли конкурсный отбор, онлайн-собеседование, написали эссе», — уточнила она, отметив, что учиться будут 500 претендентов из 100 крупнейших городов страны.

Сорокина отметила, что для нее важно узнать опыт коллег и рассказать о своем.

«Учебные модули посвящены стратегическому развитию города, его пространственной структуры, благоустройству и оживлению городских пространств, транспортной системе, экологии, коммунальной инфраструктуре, городским финансам, налогам, бюджету. Большое место занимает изучение практики работы с горожанами», — написала мэр.

По ее словам, после обучения она будет применять «лучшие мировые практики городского управления во благо Рязани и ее жителей».