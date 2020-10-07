Рязанец пойдет под суд за серию краж

Ему грозит до пяти лет.

Рязанец пойдет под суд за серию краж, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицейские поймали 25-летнего рязанца. Сумма похищенного составила более 230 тысяч рублей.

В октябре 2019 года в полицию обратилась женщина. Она рассказала, что из ее дома пропали мобильный телефон и телевизор. Общая стоимость украденного — более 13 тысяч рублей.

Также оперативники установили, что подозреваемый причастен к совершению еще двух краж. В ноябре 2019 года злоумышленник похитил мобильный телефон, беспроводные наушники, проводные наушники и ноутбук из квартиры на улице Новикова-Прибоя города. Сумма похищенного составила более 27 тысяч рублей.

Рязанец причастен к краже девяти телефонов из салона сотовой связи стоимостью более 98 тысяч рублей.

Стражи порядка также установили, что местный житель, работая директором салона по продаже мобильных телефонов, причинил магазину имущественный ущерб на общую сумму около 33 тысяч рублей.

Кроме того, находясь на этой же должности, мужчина украл три сотовых телефона на сумму около 60 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до пяти лет.