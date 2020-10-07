Рязанец едва не задушил бывшую жену

Ему грозит до двух лет.

Рязанец едва не задушил бывшую жену, сообщили на сайте регионального УМВД.

В полицию обратилась 44-летняя жительница Клепиковского района, которая сообщила, что бывший супруг угрожает ее задушить.

Известно, что женщина развелась с мужем из-за того, что он начала употреблять спиртное. Но мужчина не принял такое решение супруги, напился и пришел к ней домой.

Рязанка вновь отказала экс-мужу в разговоре, тогда злоумышленник схватил женщину за горло и пригрозил задушить.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ. Ему грозит до двух лет.