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Рязанцу вынесли приговор за два преступления
Он нарушил закон в марте и июне 2020 года.

Рязанцу вынесли приговор за два преступления, которые он совершил в марте и июне 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

Известно, что знакомый дал мужчине свою карту, чтобы тот купил еду и алкоголь. Расплатившись в магазине, злоумышленник снял через банкомат еще 11 тысяч рублей.

Кроме того, рязанец пробрался на чужой дачный участок, выставил стекло и проник в дом, откуда вынес строительный инструмент стоимостью 15 585 рублей.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158, пункту «г» части 3 статьи 158, части 3 статьи 69 УК. Его признали виновным. С учетом того, что у рязанца есть маленький ребенок и до этого момента отсутствовали судимости, его приговорили к 3 годам условного заключения с испытательным сроком 2 года.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.