В Рязани мужчина ограбил супермаркет
Мужчина пытался под одеждой вынесли из супермаркета продукты и бутылку водки.
В Рязани мужчина ограбил супермаркет. Об этом
Мужчина пытался под одеждой вынесли из супермаркета на улице МОГЭС продукты и бутылку водки. Сотрудники магазина потребовали заплатить за товары, но злоумышленник пригрозил им расправой.
Подозреваемого через некоторое время задержали полицейские. У него нашли похищенные продукты. Как оказалось, 22-летнего жителя соседнего региона ранее уличали в кражах из магазинов.
На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.