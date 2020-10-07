В Рязани мужчина ограбил супермаркет

Мужчина пытался под одеждой вынесли из супермаркета продукты и бутылку водки.

В Рязани мужчина ограбил супермаркет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина пытался под одеждой вынесли из супермаркета на улице МОГЭС продукты и бутылку водки. Сотрудники магазина потребовали заплатить за товары, но злоумышленник пригрозил им расправой.

Подозреваемого через некоторое время задержали полицейские. У него нашли похищенные продукты. Как оказалось, 22-летнего жителя соседнего региона ранее уличали в кражах из магазинов.

На мужчину завели дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет лишения свободы.