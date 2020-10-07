Рязанцам рассказали о плюсах самозанятости

Этот режим для парикмахеров и косметологов, перевозчиков и программистов, переводчиков и фотографов, инструкторов и репетиторов.

В 2020 году в Рязанской области ввели налог на профессиональный доход — новый специальный налог для самозанятых граждан. Специалисты проекта «Мой бизнес» объяснили, что налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. На него можно перейти добровольно.

Этот режим для парикмахеров и косметологов, перевозчиков и программистов, переводчиков и фотографов, инструкторов и репетиторов.

Плюсы самозанятости:

Декларацию представлять не нужно. Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.

Не надо покупать кассовую технику. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой налог».

Нет обязанности уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.

Можно работать без регистрации в качестве ИП. Доход подтверждается справкой из приложения.

Можно получить налоговый вычет. Сумма вычета — 10 000 рублей. В 2020 году всем самозанятым предоставляется ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ «налоговый капитал» (бонус) в размере одного МРОТ — 12 130 рублей.

Не надо считать налог и сдавать отчетность. Налог начисляется автоматически в приложении «Мой налог». Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.

Выгодные налоговые ставки. 4% — при расчетах физическими лицами 6% — при расчетах с юридическими лицами и ИП. Других обязательных платежей нет.

Можно совмещать с трудоустройством/работой по трудовому договору. Зарплата не учитывается при расчете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.

Простая регистрация. Регистрация без визита в инспекцию: в мобильном приложении, на сайте ФНС России или через банк.