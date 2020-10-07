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«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» работают в режиме повышенной готовности в связи с пожарами в Скопинском районе региона
На данный момент повреждений энергооборудования филиала «Рязаньэнерго» не зафиксировано.

По информации Минобороны в среду, 7 октября, около 13:20 на территории склада боеприпасов Западного военного округа произошел пожар и детонация вооружения.

На данный момент повреждений энергооборудования филиала «Рязаньэнерго» в результате пожара, а также массовых отключений потребителей, не зафиксировано. Отключено две линии 10 кВ в зоне ответственности энергокомпании и одна, принадлежащая воинской части.

Как отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Александр Пилюгин, энергетики находятся в тесном взаимодействии с местными органами власти и региональными подразделениями МЧС для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

«На месте происшествия находятся руководство филиала „Рязаньэнерго“ и оперативно-выездная бригада компании. Специалисты „Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго“ готовы к осмотру оборудования и оперативному устранению локальных технологических нарушений после снятия оцепления территории пожара», — сообщил Александр Пилюгин.