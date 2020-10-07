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«Пытки от щитовидки». Рязанцам помогут уточнить причины стресса и «разбитости»
«Сломать» эндокринную систему проще, чем кажется

В современном ритме жизни легко забыть о состоянии щитовидной железы — за это она может «отплатить» проблемами со здоровьем, напомнили специалисты Лаборатории «Гемотест».

«Щитовидка» отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. К ее здоровью редко относятся всерьез, но ее заболевания достаточно коварны, поскольку проявляют себя не сразу.

«Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых, то виновницей этого может быть именно „щитовидка“», — рассказали в Лаборатории.

Также поводами проверить «щитовидку» могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Женщинам особенно рекомендуется следить за состоянием «щитовидки» — у них она болеет гораздо чаще.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).

  • Адреса лабораторных отделений «Гемотест» в Рязани:
    • Народный бульвар, 9;
    • Первомайский проспект, 37;
    • улица Дзержинского, 73;
    • улица Новоселов, 51;
    • улица Пирогова, 8.
  • в Касимове: улица Карла Маркса, 2а.