«Пытки от щитовидки». Рязанцам помогут уточнить причины стресса и «разбитости»

«Сломать» эндокринную систему проще, чем кажется

В современном ритме жизни легко забыть о состоянии щитовидной железы — за это она может «отплатить» проблемами со здоровьем, напомнили специалисты Лаборатории «Гемотест».

«Щитовидка» отвечает за управление обменом веществ и энергии в каждой клетке. К ее здоровью редко относятся всерьез, но ее заболевания достаточно коварны, поскольку проявляют себя не сразу.

«Если вы без видимых причин стали есть больше, спать хуже и утомляться быстрее, несмотря на полноценный отдых, то виновницей этого может быть именно „щитовидка“», — рассказали в Лаборатории.

Также поводами проверить «щитовидку» могут служить неожиданный скачок веса, хроническая усталость, подавленное настроение, более сильное, чем обычно, выпадение волос, ухудшение состояния кожи. Женщинам особенно рекомендуется следить за состоянием «щитовидки» — у них она болеет гораздо чаще.

До 31 октября во всех отделениях Лаборатории «Гемотест» стоимость оценки функции щитовидной железы снижена до 690 рублей. Исследование займет 1 день. В состав комплекса входит исследование трех гормонов: T3 свободный, Т4 свободный и ТТГ.

Для проведения анализа у пациента возьмут кровь из вены (взятие биоматериала оплачивается отдельно). Результаты исследования можно увидеть в личном кабинете на сайте или получить по электронной почте. Также пациенты могут подписаться на бесплатное SMS-уведомление.

«Расшифровать» результаты помогут врачи-консультанты «Гемотеста»: достаточно позвонить по номеру 8 (800) 550-13-13 (бесплатный звонок по всей России).