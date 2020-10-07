Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 589 человек.
В среду, 7 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 589 человек в
- Рязани — 4470 случаев,
- Рязанском районе — 396,
- Ряжске — 240,
- Скопине — 228,
- Рыбном — 216,
- Касимове — 205,
- Сасове — 196,
- Новомичуринске — 160,
- Шиловском районе — 157,
- Скопинском — 148,
- Рыбновском районе — 147,
- Клепиковском — 136,
- Спасском районе — 134,
- Касимовском — 133,
- Михайловском районе — 127,
- Шилове — 108,
- Михайлове — 89,
- Александро-Невском — 74,
- Сараевском районе — 72,
- Александро-Невском — 62,
- Старожиловском районе — 60,
- Сапожке — 57,
- Сасовском районе — 57,
- Кораблине — 54,
- Шацком районе — 54,
- Пронском районе — 51,
- Старожилове — 50,
- Спасске-Рязанском — 49,
- Сараях — 48,
- Захаровском районе — 45,
- Шацке — 43,
- Пронске — 40,
- Ряжском районе — 40,
- Милославском и Спас-Клепиках — по 37,
- Чучкове — 36,
- Чучковском районе — 36,
- Кораблинском — 33,
- Захарове и Ухолове — по 31,
- Ермишинском районе — 25,
- Путятине — 23,
- Ермиши — 20,
- Сапожковском районе — 13,
- Ухоловском — 13,
- Пителинском — 9,
- Кадомском — 7,
- Пителине — 6.