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Оперштаб обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 589 человек.

В среду, 7 октября, оперштаб при рязанском правительстве обновил данные о коронавирусе в рязанских городах и селах. С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом зарегистрировали 8 589 человек в

  • Рязани — 4470 случаев,
  • Рязанском районе — 396,
  • Ряжске — 240,
  • Скопине — 228,
  • Рыбном — 216,
  • Касимове — 205,
  • Сасове — 196,
  • Новомичуринске — 160,
  • Шиловском районе — 157,
  • Скопинском — 148,
  • Рыбновском районе — 147,
  • Клепиковском — 136,
  • Спасском районе — 134,
  • Касимовском — 133,
  • Михайловском районе — 127,
  • Шилове — 108,
  • Михайлове — 89,
  • Александро-Невском — 74,
  • Сараевском районе — 72,
  • Александро-Невском — 62,
  • Старожиловском районе — 60,
  • Сапожке — 57,
  • Сасовском районе — 57,
  • Кораблине — 54,
  • Шацком районе — 54,
  • Пронском районе — 51,
  • Старожилове — 50,
  • Спасске-Рязанском — 49,
  • Сараях — 48,
  • Захаровском районе — 45,
  • Шацке — 43,
  • Пронске — 40,
  • Ряжском районе — 40,
  • Милославском и Спас-Клепиках — по 37,
  • Чучкове — 36,
  • Чучковском районе — 36,
  • Кораблинском — 33,
  • Захарове и Ухолове — по 31,
  • Ермишинском районе — 25,
  • Путятине — 23,
  • Ермиши — 20,
  • Сапожковском районе — 13,
  • Ухоловском — 13,
  • Пителинском — 9,
  • Кадомском — 7,
  • Пителине — 6.