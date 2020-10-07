Об эффективности вакцины от COVID-19 расскажут в ноябре

В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19.

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил РИА Новости , что об эффективности российской вакцины от COVID-19 станет известно в начале ноября. По его словам, пока данных о заболевших коронавирусом после прививки нет.

Гинцбург пояснил, что прививки с введением двух компонентов сделали 450 человек. Через 21 день у них возьмут образцы крови, после их анализа ученые смогут говорить об эффективности вакцины «Спутник V».

В августе Минздрав зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.