Николай Любимов подписал соглашение с Агентством стратегических инициатив

Глава региона отметил, что подписанное соглашение — это серьезный шаг к развитию и укреплению взаимодействия.

В среду, 7 октября, Николай Любимов подписал соглашение с АНО «Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов», сообщили на сайте правительства.

Глава региона отметил, что подписанное соглашение — это серьезный шаг к развитию и укреплению взаимодействия.

«Агентство стратегических инициатив является надежным партнером в реализации важных проектов, которые позволяют региону эффективно двигаться вперед. Это касается как сферы подготовки современных управленческих кадров, так и работы по внедрению лучших практик в различных отраслях экономики и социальной сферы», — отметил Любимов.

Губернатор сообщил, что соглашение предусматривает сотрудничество более чем по сорока направлениям.

«Это вопросы улучшения инвестиционного климата в Рязанской области, формирования комфортной городской среды. Это развитие экономики, предпринимательства, образования, культуры и туризма, вопросы совершенствования социальной сферы, реализация общественно значимых инициатив», — сообщил глава региона.

В комментарии журналистам генеральный директор АСИ Светлана Чупшева подчеркнула, что один из важнейших проектов, отраженных в Соглашении, — это национальная социальная инициатива.

«Вместе мы будем создавать качественную среду, повышать стандарты оказания услуг гражданам. Необходимо понимать, с какими трудностями сталкиваются семьи и подходить комплексно к решению этих вопросов. Уверена, что с Рязанской областью мы добьемся конкретных результатов, которые почувствуют жители региона», — заключила Чупшева.