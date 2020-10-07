Названо время активности коронавируса на коже человека

COVID-19 «живет» в пять раз дольше, чем грипп.

Ученые из Университета префектуры Киото вычислили время активности коронавируса на коже человека. Согласно их исследованиям, COVID-19 «живет» в пять раз дольше, чем грипп, передает РИА Новости со ссылкой на журнал Clinical Infectious Diseases.

При этом, на коже активность коронавируса и вируса гриппа A (IAV) снижалась быстрее, чем на стекле или пластике. Время «жизни» COVID-19 составило около 9,04 часа, а IAV — 1,82 часа.

Эксперты уточнили, что оба вируса эффективно удалялись с помощью дезинфекции.