На здание в центре Рязани вернули табличку в честь Есенина

Табличка рассказывает о визите поэта в губернскую чрезвычайную комиссию летом 1918 года.

На здание в центре Рязани вернули мемориальную табличку в честь Сергея Есенина. Речь идет о доме №46 на улице Ленина. Сейчас его фасад реконструируют, после завершения работ туда переедет региональное управление Росгвардии, сообщила его пресс-служба в среду, 7 октября.

Табличку установили 3 октября 2010 году, но временно снимали. Она рассказывает о визите поэта в губернскую чрезвычайную комиссию летом 1918 года. Тогда он заступился за арестованных односельчан, их отпустили.

В апреле 2018 года дом №46 по улице Ленина признали объектом культурного наследия Рязанской области и включили в соответствующий перечень. Здание построили в конце XIX века, до 1917 года в нем располагалась гостиница Штрейертов. После революции в доме находились органы госбезопасности.

Реставрация здания идет с ноября 2018 года. По состоянию на октябрь 2020 года выполнено более 75% объема работ.

Фото пресс-службы рязанского управления Росгвардии