Количество абонентов Wink в ЦФО превысило 800 тысяч

Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

За восемь месяцев 2020 года количество абонентов Wink в ЦФО выросло на 30% и составило почти 830 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Приложение видеосервиса установлено более чем на 1,5 миллиона устройств жителей центральной России. Около трети установок приходится на мобильные устройства под управлением Android.

Отмечается, что популярность сервиса Wink обусловлена качественным и лицензионным контентом, а также новыми возможностями, которые появились за последние полгода: виртуальные путешествия по лучшим музеям мира, онлайн концерты, спектакли и тренировки, организация совместных просмотров.

Только за лето спрос на видеоплатформу вырос почти на 8% по сравнению с весной. Почти 40% новых пользователей — жители Москвы и Подмосковья. На втором месте по подключениям находится Воронежская область — почти 10%. Третье место поделили между собой Липецкая и Тульская области.

Во время летних каникул наиболее популярны были детские фильмы — «Тролли. Мировой тур» и «Соник в кино». Среди взрослых большим спросом пользовались аудиокниги, раздел с которыми недавно появился на Wink. Самыми популярными стали «Зулейха открывает глаза» Гузели Яхиной, «Авиатор» Евгения Водолазкина и «Моя гениальная подруга» Элены Ферранте.

«Популярность видеосервисов говорит о росте осознанности и ответственности наших граждан. Вместо того, чтобы тратить время на поиски и скачивание пиратского контента в Сети, мы стали покупать подписки и смотреть интересные нам каналы, фильмы и сериалы в специализированных сервисах. „Ростелеком“ постоянно работает над функционалом и наполнением платформы Wink. Благодаря разнообразному контенту и дополнительным опциям видеосервис завоевывает все новых зрителей. Например, недавно появилась функция „Смотрим вместе“. Любой подписчик Wink может открыть виртуальный кинотеатр и устроить совместный просмотр фильма или сериала компанией до пяти человек», — рассказал Александр Святец, заместитель директора макрорегионального филиала — директор по работе с массовым сегментом МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком».

«Я начал пользоваться Wink во время самоизоляции. Появилось много свободного времени, и встал вопрос: чем занять себя и семью, пока все закрыто и нельзя выходить на улицу. Теперь не представляю, как мы раньше жили без этого сервиса. Помимо фильмов, сериалов и мультиков нашли в Wink массу полезного и интересного контента. Например, я включаю себе аудиокниги, когда еду за рулем. А жена очень увлеклась уроками зумбы и вместе с дочерью почти каждый день занимается под видео-тренировки», — поделился Николай Белкин, москвич.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 300 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (50 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).