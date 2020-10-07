Кабмин одобрил уголовную ответственность за отрицание в сети преступлений нацизма
В проекте отзыва подчеркивается, что правительство России поддерживает законопроект.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой проект закона о введении уголовной ответственности за отрицание в сети преступлений,
В тексте отзыва кабмина сказано, что законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание преступлений нацизма, как и распространение «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», которые совершены публично.
Предлагается дополнить УК РФ «положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний» в сети.
В проекте отзыва подчеркивается, что правительство России поддерживает законопроект.