Кабмин одобрил уголовную ответственность за отрицание в сети преступлений нацизма

В проекте отзыва подчеркивается, что правительство России поддерживает законопроект.

Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала предложенный вице-спикером Госдумы Ириной Яровой проект закона о введении уголовной ответственности за отрицание в сети преступлений, передает ТАСС.

В тексте отзыва кабмина сказано, что законопроект направлен на усиление мер уголовной ответственности за отрицание преступлений нацизма, как и распространение «заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», которые совершены публично.

Предлагается дополнить УК РФ «положениями, предусматривающими уголовную ответственность за совершение указанных деяний» в сети.

В проекте отзыва подчеркивается, что правительство России поддерживает законопроект.