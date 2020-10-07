Из-за закрытия ЖД переезда в Дашках изменится движение маршруток
Переезд закроют из-за ремонтно-путевых работ.
Из-за закрытия ЖД переезда в Дашках Военных временно изменится схема движения общественного транспорта. Об этом сообщили в
Из-за ремонтно-путевых работ закроют переезд на улице Военных Автомобилистов.
С 23:00 9 октября до 7:00 10 октября и с 22:00 10 октября до 8:00 11 октября маршрутки будут следовать:
- №62 при движении в сторону поселка Мехзавода — до остановки «Октябрьский городок»;
- №77 на участке между остановками «Автомобильный институт» и «улица Вокзальная» — по улице Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.
В это же время автобус №20 на участке между остановками «Автомобильный институт» и «Гостиница Первомайская» будут следовать по улице Военных Автомобилистов, Михайловскому шоссе, Первомайскому проспекту (в прямом и обратном направлении), далее по своему маршруту.