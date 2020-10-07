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Губернатор Николай Любимов и директор «Рязаньэнерго» Сергей Котенев провели рабочую встречу
Стороны обсудили вопросы текущего состояния энергетической инфраструктуры региона и перспектив ее развития.

Во вторник, 6 октября, состоялась рабочая встреча губернатора Николая Любимова с заместителем генерального директора — директором филиала «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» Сергеем Котеневым. В разговоре также принял участие зампред правительства Евгений Беленецкий.

Стороны обсудили вопросы текущего состояния энергетической инфраструктуры региона и перспектив ее развития. Сергей Котенев сообщил губернатору о стопроцентной готовности электросетевого комплекса Рязанской области к отопительному сезону 2020-2021 годов. Все работы на энергообъектах в 25 административных районах региона завершены с опережением запланированного графика. Особое внимание уделили отработке взаимодействия с региональным органами власти и ГУ МЧС в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

В рамках встречи обсудили реализацию инвестиционных проектов «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» в регионе. Речь шла о строительстве подстанции «Развитие» в индустриальном парке «Рязанский», реконструкции Центра управления сетями, создании цифрового рязанского района электрических сетей. Общий объем финансирования проектов в 2020—2021 годах составит 1,9 миллиарда рублей.

Николай Любимов обозначил основные направления дальнейшего сотрудничества и выразил уверенность в том, что взаимодействие правительства области и электросетевой компании позволит обеспечить надежное и качественное электроснабжение жителей региона.

«Надежное и качественное электроснабжение потребителей, реализация высокотехнологичных проектов по цифровизации электросетевого комплекса, содействие развитию промышленной зоны в регионе и строительство электросетей для обеспечения электроснабжением новых инвесторов — все это является неизменным приоритетом в текущей и перспективной деятельности электросетевой компании на территории Рязанской области», — подчеркнул Сергей Котенев.