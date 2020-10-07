Еще у 55 рязанцев подтвердился коронавирус

Всего за время пандемии в регионе заболели 8 476 человек.

Еще у 55 рязанцев подтвердился коронавирус. Об этом в среду, 7 октября, сообщил столичный оперштаб.

Еще 58 положительных тестов находятся на подтверждении регионального Минздрава.

Всего за время пандемии в регионе заболели 8 476 человек. Выявлено заболевших за сутки — 6 819. Выздоровело — 22 человека.

Всего в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек.