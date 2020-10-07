Эксперт спрогнозировал продолжительность роста заболеваемости коронавирусом в России

Полностью COVID-19 не исчезнет, отметил врач.

Врач-педиатр, инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков считает, что рост заболеваемости коронавирусом в России продолжится еще на протяжении 2-3 недель. После этого ситуация стабилизируется, рассказал он ТАСС .

Спад случаев заражения продлится до конца января, отметил специалист. При этом полностью COVID-19 не исчезнет. Люди будут продолжать заболевать, так как сезонность у вируса пока не выявили.