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Эксперт назвал способ определения неизвестного номера
Злоумышленники зачастую используют «разовые» номера, которые можно легко приобрести.

Заместитель директора Института информационных технологий университета «Синергия» Антон Аверин рассказал, как определить, кто вам звонит, пишут «Известия».

Отмечается, что определить неизвестный номер можно с помощью специальных программ: Truecaller и Kaspersky Who Calls.

Аверин сообщил, что такие программы очень удобные: они легко настраиваются. Однако, подчеркнул специалист, даже такие программы не дают 100% гарантии от спам-звонков.