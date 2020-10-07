Директор клепиковской организации нарушил закон против коррупции

Его наказали.

Директор клепиковской организации ООО «Анкор» нарушил закон о противодействии коррупции. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Известно, что руководитель принял на работу бывшего сотрудника федерального органа государственной власти. При этом в 10-дневный срок с момента заключения трудового договора с бывшим госслужащим об этом не сообщили по месту его службы.

В отношении директора ООО «Анкор» возбудили производство по статье 19.29 КоАП, его оштрафовали на 20 тысяч рублей.