Житель Шацкого района набросился на мать

Пенсионерка заперлась в доме и вызвала полицию.

Житель села Лесное Шацкого района набросился на свою мать из-за того, что она не дала ему денег на спиртное. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 41-летний мужчина не работает и в последнее время часто выпивает, на это он потратил все сбережения. После очередного застолья он потребовал денег на «добавку» у 66-летней матери. Когда женщина отказала, он схватил кусок металлического уголка и пригрозил ей убийством.

Пенсионерка заперлась в доме и вызвала полицию. В отношении ее сына возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.