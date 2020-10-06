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Жительница Клепиковского района простила чуть не убившего ее мужчину
Инцидент произошел в июле 2020 года.

Жительница Клепиковского района простила мужчину, который ее чуть не убил. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Пара выпивала в компании и поссорилась на почве ревности. Мужчина набросился на потерпевшую и стал ее душить, угрожая при этом убийством. Убедившись, что достаточно напугал женщину, он отпустил ее.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье 119 УК. Отмечается, что клепиковец «загладил причиненный вред». Уголовное преследование прекратили, мужчину оштрафовали на 10 тысяч рублей.