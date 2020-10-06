За сутки в Калужской области вылечились от коронавируса 73 человека

Новых смертей не зафиксировано.

За последние сутки в Калужской области еще 73 человека вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 7 820 жителей региона, сообщили KP40 во вторник, 6 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.

В Калужской области известно о 9 594 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.