Врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды

Витамин С не может предотвратить заболевание вирусной инфекцией.

Врач назвала самые бесполезные народные средства для лечения простуды, передает РИА Новости.

Так, к первому бесполезному методу врачи отнесли — ингаляцию над кастрюлей с горячей вареной картошкой. Сообщается, что это не полезный, а опасный метод — он может привести к ожогу слизистых.

Ко второму методу специалисты отнесли — парить ноги в тазу с горячей водой. Врачи уверенны, о простуды это никак не поможет, однако таким образом можно снимать стресс после рабочего дня.

Кроме того, при ОРВИ не помогут лимоны, аскорбинка и чеснок.