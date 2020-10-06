Во время скрытого патрулирования в Рязани выявили около тысячи нарушений ПДД

Водителей призвали с пониманием относиться к подобным мерам профилактики и быть законопослушными на дороге.

С начала года автоинспекторы выявили около тысячи нарушений ПДД с помощью скрытого патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время скрытого патрулирования могут использовать патрульные машины без опознавательных знаков. Они фиксируют нарушения при проезде пешеходных переходов, выезд на «встречку», нарушения маршрутчиков.

Водителей призвали с пониманием относиться к подобным мерам профилактики и быть законопослушными на дороге.