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Во время скрытого патрулирования в Рязани выявили около тысячи нарушений ПДД
Водителей призвали с пониманием относиться к подобным мерам профилактики и быть законопослушными на дороге.

С начала года автоинспекторы выявили около тысячи нарушений ПДД с помощью скрытого патрулирования. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время скрытого патрулирования могут использовать патрульные машины без опознавательных знаков. Они фиксируют нарушения при проезде пешеходных переходов, выезд на «встречку», нарушения маршрутчиков.

Водителей призвали с пониманием относиться к подобным мерам профилактики и быть законопослушными на дороге.