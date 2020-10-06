Во время скрытого патрулирования в Рязани выявили около тысячи нарушений ПДД
Водителей призвали с пониманием относиться к подобным мерам профилактики и быть законопослушными на дороге.
С начала года автоинспекторы выявили около тысячи нарушений ПДД с помощью скрытого патрулирования. Об этом сообщила
Во время скрытого патрулирования могут использовать патрульные машины без опознавательных знаков. Они фиксируют нарушения при проезде пешеходных переходов, выезд на «встречку», нарушения маршрутчиков.
Водителей призвали с пониманием относиться к подобным мерам профилактики и быть законопослушными на дороге.