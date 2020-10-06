В среду шесть рязанских улиц останутся без света

Электроэнергии не будет из-за опиловки деревьев.

В среду, 7 октября, шесть рязанских улиц останутся без света, сообщил сайт горадминистрации.

С 9:30 до 15:30 электроэнергии не будет из-за опиловки деревьев по следующим адресам