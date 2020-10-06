В среду шесть рязанских улиц останутся без света
Электроэнергии не будет из-за опиловки деревьев.
В среду, 7 октября, шесть рязанских улиц останутся без света, сообщил
С 9:30 до 15:30 электроэнергии не будет из-за опиловки деревьев по следующим адресам
- улица Попова, дома 37, 39, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 53/35;
- улица 1-я Механизаторов, дома 23-а, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;
- улица 2-я Механизаторов, дома с 18 по 40, дома с 37 по 49;
- улица Луговая, дома 58, 60, 62;
- улица проезд Ушинского, дома 14,16, 18, 33;
- улица Полиграфистов, дома 1, 2, 36.