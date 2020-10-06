В среду на трех рязанских улицах отключат воду
Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами.
В среду, 7 октября, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом
Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами.
Из-за этого воды не будет по адресам:
с 09:00 до 17:00:
- улица Ленина, дома № 46, №44, №32, №34а, №36, №34, №38-40 (школа №7), № 41, №37.
с 09:30 до 17:00:
- улица Семашко, дома №48, №48а;
- улица Светлая, дома с №1 по №19 (нечетная сторона с корпусами и буквами, частный сектор), с №4 по №20 (четная сторона с корпусами и буквами, частный сектор), № 11.