В среду на трех рязанских улицах отключат воду

Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами.

В среду, 7 октября, на трех рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщил сайт мэрии.

Специалисты будут заниматься аварийно-восстановительными работами.

Из-за этого воды не будет по адресам:

с 09:00 до 17:00:

улица Ленина, дома № 46, №44, №32, №34а, №36, №34, №38-40 (школа №7), № 41, №37.

с 09:30 до 17:00: