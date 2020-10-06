В Московском районе массово отключили свет из-за аварии
Восстановительные работы займут около трех часов.
Во вторник, 6 октября, в Московском районе массово отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили В МУП «РГРЭС». Восстановительные работы займут около трех часов.
Электричества нет по следующим адресам:
- Московское шоссе;
- улица Народный бульвар;
- улица Вишневая;
- улица Крупской;
- улица Юбилейная;
- улица Новатораов;
- улица Мервинская;
- улица Костычева;
- Мервинские проезды.
Напомним, в понедельник, 5 октября, свет отключали в центре Рязани.