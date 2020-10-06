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В Московском районе массово отключили свет из-за аварии
Восстановительные работы займут около трех часов.

Во вторник, 6 октября, в Московском районе массово отключили свет из-за аварии. Об этом РЗН. инфо сообщили В МУП «РГРЭС». Восстановительные работы займут около трех часов.

Электричества нет по следующим адресам:

  • Московское шоссе;
  • улица Народный бульвар;
  • улица Вишневая;
  • улица Крупской;
  • улица Юбилейная;
  • улица Новатораов;
  • улица Мервинская;
  • улица Костычева;
  • Мервинские проезды.

Напомним, в понедельник, 5 октября, свет отключали в центре Рязани.