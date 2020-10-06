Умер рязанский ветеран ВОВ Александр Андреев

На фронте Александр Андреев был летчиком-истребителем, совершил 310 боевых вылетов.

Умер рязанский ветеран ВОВ Александр Андреев. Об этом Николай Любимов сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Он прожил славную, героическую жизнь. На фронте был летчиком-истребителем, совершил 310 боевых вылетов, участвовал в освобождении Крыма, Белоруссии, Польши и Германии, награжден орденами и медалями», — говорится в сообщении.

Также губернатор отметил, что после войны Александр Андреев продолжал службу в Вооруженных силах, преподавал, участвовал в общественной работе.

«Светлая память Герою и замечательному человеку», — заключил Любимов.