У кафе в Горроще стреляли в рязанца, он в больнице

Стрелявшего задержали.

В ночь на воскресенье, 4 октября, около кафе на улице Дзержинского открыли стрельбу. Об этом сообщили в Росгвардии.

Известно, что двое мужчин и поссорились и один из них стал стрелять в оппонента из травматического пистолета. Пострадавший получил множественные ранения в области левой стороны грудной клетки, левого плеча и затылка. Его госпитализировали.

Стрелявшего задержали, им оказался 31-летний рязанец, которого уже неоднократно судили.