Собянин обязал предоставлять номера машин и телефонов ушедших на «удаленку»

Предоставлять данные надо с 12 октября.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому предпринимателей обязали еженедельно предоставлять данные о работниках, ушедших на удаленный режим. В частности, необходимо сообщать номера их мобильных телефонов и автомобилей. Об этом пишет РБК.

Предоставлять данные надо с 12 октября в соответствии с приложенным перечнем. В нем содержатся графы: «Номер мобильного телефона», «Государственный регистрационный номер транспортного средства», «Номер электронной карты «Тройка», «Номер электронной карты «Стрелка», «Номер социальной карты» и «Номер месячного проездного билета без лимита».

Ранее таких ограничний в столице не было. В марте речь шла о предоставлении властям численности сотрудников, переведенных на удаленный режим работы или оставленных на своих местах.