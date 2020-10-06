СМИ: звезда «Холостяка» насмерть сбила пешехода в центре Москвы

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

Участница шоу «Холостяк» Виктория Короткова на Mercedes G-Class сбила насмерть человека в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.

Момент аварии попал на камеры видеонаблюдения. В ГИБДД рассказали, что ДТП произошло на седьмом километре Кутузовского проспекта. Пешеход переходил дорогу в непололоженном месте. Он скончался, личность погибшего не установлена.

По данным СМИ, Mercedes зарегистрирован на мужчину с тремя неоплаченными штрафами на сумму две с половиной тысячи рублей.