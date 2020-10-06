«Самая скорая помощь». Рязанцам напомнили о круглосуточной справочной службе сети аптек

Позвонив по номеру 77-77-70, можно получить подробную консультацию и помощь при выборе нужного препарата.

Рязанцам напомнили о круглосуточной справочной службе сети аптек «Самая скорая помощь». Опытные специалисты на связи 24 часа 7 дней в неделю.

Позвонив по номеру 77-77-70, можно получить подробную консультацию и помощь при выборе нужного препарата. Сотрудники примут заказ, если нужного средства не окажется в наличии. Кроме того, в любой аптеке сети можно забрать заказы с сайтов здравсити. рф и аптека.ру.

В «Самой скорой помощи» большой выбор противовирусных препаратов. В наличии есть даже те лекарственные средства, которые трудно найти в других аптеках города, а также специальные приборы, спрос на которые вырос в период сложной эпидемиологической обстановки: пульсоксиметр (измеряет частоту пульса и процент насыщения крови кислородом), бесконтактные термометры, ингаляторы для домашнего использования.

Все сотрудники соблюдают меры безопасности: носят маски и постоянно дезинфицируют руки. В аптеке установлены санитайзеры для посетителей, круглосуточно работает бактерицидный рециркулятор, который дезинфицирует воздух и убивает 99% микробов, при этом устройство полностью безопасно и может быть использовано в присутствии людей.

В аптеке можно приобрести или заказать редкие на аптечном рынке БАДы, витаминные комплексы производства США и Германии, препараты по лечению онкологии, сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной системы. Ассортимент также включает в себя товары для детей и уходовую косметику от мировых брендов. Регулярно действуют акции, а для жителей домов и сотрудников ГК «Зеленый сад» — дополнительная система скидок.

Адреса аптек:

Окский проезд, 4, корпус 1 (круглосуточно, без выходных);

Татарская, 69 (с 9:00 до 21:00, без выходных).

Скоро открытие по адресу: Васильевская, 5 (ЖК «Гранд Комфорт»).