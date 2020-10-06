\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
16°
Чтв, 08
16°
ЦБ USD 78.13 0.04 06/10
ЦБ EUR 91.66 0.08 06/10
Нал. USD 78.05 / 80.24 12:17
Нал. EUR 91.9 / 92.70 12:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
21 049
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
14 893
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
24 329
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
24 976
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
«Самая скорая помощь». Рязанцам напомнили о круглосуточной справочной службе сети аптек
Позвонив по номеру 77-77-70, можно получить подробную консультацию и помощь при выборе нужного препарата.

Рязанцам напомнили о круглосуточной справочной службе сети аптек «Самая скорая помощь». Опытные специалисты на связи 24 часа 7 дней в неделю.

Позвонив по номеру 77-77-70, можно получить подробную консультацию и помощь при выборе нужного препарата. Сотрудники примут заказ, если нужного средства не окажется в наличии. Кроме того, в любой аптеке сети можно забрать заказы с сайтов здравсити. рф и аптека.ру.

В «Самой скорой помощи» большой выбор противовирусных препаратов. В наличии есть даже те лекарственные средства, которые трудно найти в других аптеках города, а также специальные приборы, спрос на которые вырос в период сложной эпидемиологической обстановки: пульсоксиметр (измеряет частоту пульса и процент насыщения крови кислородом), бесконтактные термометры, ингаляторы для домашнего использования.

Все сотрудники соблюдают меры безопасности: носят маски и постоянно дезинфицируют руки. В аптеке установлены санитайзеры для посетителей, круглосуточно работает бактерицидный рециркулятор, который дезинфицирует воздух и убивает 99% микробов, при этом устройство полностью безопасно и может быть использовано в присутствии людей.

В аптеке можно приобрести или заказать редкие на аптечном рынке БАДы, витаминные комплексы производства США и Германии, препараты по лечению онкологии, сердечно-сосудистой недостаточности, дыхательной системы. Ассортимент также включает в себя товары для детей и уходовую косметику от мировых брендов. Регулярно действуют акции, а для жителей домов и сотрудников ГК «Зеленый сад» — дополнительная система скидок.

Адреса аптек:

  • Окский проезд, 4, корпус 1 (круглосуточно, без выходных);
  • Татарская, 69 (с 9:00 до 21:00, без выходных).

Скоро открытие по адресу: Васильевская, 5 (ЖК «Гранд Комфорт»).