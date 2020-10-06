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Рязанского губернатора стали меньше обсуждать в соцсетях
Любимов занял 64 место в рейтинге глав регионов по числу упоминаний в соцсетях за сентябрь.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов занял 64 место в рейтинге глав регионов по числу упоминаний в соцсетях за сентябрь. В августе Любимов находился на 21 месте. Исследование провел Центр политической конъюнктуры.

Количество сообщений о губернаторе в соцсетях в сентябре было 4444. При этом по доле позитивных упоминаний Любимов расположился на 32 месте, а по доле негативных — на 51.

На первом месте по количеству сообщений находится Сергей Собянин (267 тысяч), второе занял Рамзан Кадыров (60 тысяч), а третье — Михаил Дегтярев (58,7 тысяч), который исполняет обязанности губернатора Хабаровского края после ареста и отставки Сергея Фургала.

Общее число упоминаний глав регионов в соцсетях в сентябре снизилось на 185 тыс. сообщений и составило 1,31 млн сообщений.

Средний процент негативных сообщений о главах регионов снизился с 9,71% до 6,74%. Сократилась также и доля позитивных комментариев: с 9,11% до 7,5%.