Рязанский врач рассказала об укреплении иммунитета осенью

Эпидемиолог заявила, что в сезон простуд необходимо правильно организовать режим дня, труда, отдыха.

Рязанский врач Светлана Муратова рассказала об укреплении иммунитета осенью. Информацию разместила пресс-служба регионального минздрава.

Эпидемиолог заявила, что в сезон простуд необходимо правильно организовать режим дня, труда, отдыха.

«Обязательно должен быть полноценный сон, так называемый, недосып пагубно отражается на состоянии иммунитета», — отметила специалист. Кроме того, следует уделить внимание питанию, принимать достаточно количество белков, жиров и углеводов.

«Еда должна быть калорийной, соответствующей возрасту и весу человека. Не должно быть радикальных диет, не стоит ограничивать себя в белковой пище, потому что из белков состоят наши гормоны, иммуноглобулины, ферменты, в том числе лизоцим — фермент местной защиты. Не будет белков — не будет факторов защиты организма», — говорится в рекомендациях. Врач посоветовала рязанцам скорректировать образ жизни и не забывать о физнагрузках. Кроме того, стоит обратить внимание на состояние слизистых верхних дыхательных путей, которые содержат местные факторы защиты. «Конечно, важнейшим условием укрепления иммунитета является прививка. В поликлинике (рязанского кардиодиспансера — прим. ред) вакцинацию прошли около пяти тысяч человек. Сейчас кампания продолжается, причем в этом году люди идут очень активно», — подчеркнула Муратова.