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Рязанские семьи получили более 3,8 миллиардов рублей на детские выплаты
30 сентября завершился прием заявлений о выплатах на детей до 16 лет.

Рязанские семьи получили более 3,8 миллиардов рублей на детские выплаты, сообщили на сайте ПФР.

Выплаты в 5 000 рублей в Рязанской области перечислили на 32,7 тысяч детей на сумму 458,5 миллионов рублей. Ежемесячную выплату в 10 тысяч получили родители 156,3 тысяч детей. Сумма средств — 1,56 миллиардов рублей. Дополнительная выплату в 10 тысяч перечислили в отношении 183 тысяч детей на сумму 1,83 миллиарда.

Напомним, 30 сентября завершился прием заявлений о выплатах на детей до 16 лет. Ежемесячная выплата в пять тысяч рублей за апрель, май и июнь предоставлялась на детей младше трех лет. 10 тысяч рублей могли получить рязанцы с детьми в возрасте от 3 до 16 лет.