Рязанку осудили за кражу денег у пенсионера

Ей назначили два года лишения свободы условно

Рязанку осудили за кражу денег у пенсионера, сообщил сайт региональной прокуратуры.

В мае 2020 года 46-летняя рязанка пришла в квартиру 85-летнего мужчины. Она предложила пенсионеру купить плед. После злоумышленница вошла в квартиру и похитила деньги в размере 8 тысяч рублей.

Женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 статьи 158 УК РФ («Тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Ей назначили два года лишения свободы условно.