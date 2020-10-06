Рязанцам предложили проголосовать по вопросам благоустройства парков

Опрос запустили на портале Наш дом Рязань.

Рязанцам предложили проголосовать по вопросам благоустройства парков, сообщил сайт горадминистрации.

На портале Наш дом Рязань с 5 по 9 октября включительно (до 18:00) запустили опрос о работах по благоустройству в трех парках: ЦПКиО, Парк Советско-Польского братства по оружию, Верхний городской парк.

«Принять участие в голосовании может любой желающий горожанин от 14 лет. Количество выбранных видов работ не ограничено. Свои предложения по направлениям благоустройства, не отраженным в списках, можно оставить в ленте комментариев. Каждое предложение будет внимательно изучено», — говорится в сообщении.