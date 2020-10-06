«Ростелеком» запустил сервис безопасной передачи данных для банков

Он позволяет обеспечить безопасность передаваемых данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе.

«Ростелеком» ввел в промышленную эксплуатацию облачное типовое решение по информационной безопасности (ОТИБ). Оно позволяет кредитным организациям и удостоверяющим центрам обеспечить безопасность передаваемых данных при регистрации и удаленной верификации граждан в Единой биометрической системе, рассказали в пресс-службе компании.

Более десяти банков уже начали подключение к ОТИБ, еще около 70 банков планируют подключиться до конца 2020 года. Процедуру подключения к ОТИБ также начали ведущие коммерческие удостоверяющие центры. Это позволит им организовать дистанционную выдачу сертификата ключа проверки квалифицированной электронной подписи.

Отмечается, что облачное типовое решение позволяет организациям использовать размещенное на стороне «Ростелекома» оборудование для подписания биометрических образцов и их отправки в Единую биометрическую систему. Для подключения к ОТИБ «Ростелеком» создал защищенную криптографическую сеть, которая основана на базе отечественного шифровального оборудования и отвечает всем требованиям ФСБ России по информационной безопасности, предъявляемым к сетям передачи биометрических данных. Внедрение решения «Ростелекома» занимает рекордно короткие сроки — около двух месяцев. Сервисы ОТИБ реализованы по согласованному с ФСБ России системному проекту .

В дальнейшем ОТИБ «Ростелекома» может применяться во всех сферах применения Единой биометрической системы, а также там, где нужна безопасная обработка и передача персональных данных — при идентификации заявителя без паспорта в банке или МФЦ, верификации рискованных финансовых операций при дистанционном банковском обслуживании, получении электронных сим-карт, а также в электронном нотариате, транспорте, покупках товаров по биометрии и других сферах. ОТИБ — это комплексный продукт, с помощью которого также возможно организовать взаимодействие с системой межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), цифровым профилем или другими сервисам Единой биометрической системы.

С запуском ОТИБ «Ростелеком» стал единственным игроком на рынке, который предлагает полноценный комплекс решений и позволяет перевести в цифровой канал взаимодействие бизнеса и государства. В комплекс решений «Ростелекома», помимо ОТИБ, вошли АРМ «Биометрия» (продукт для регистрации данных в Единой биометрической системе) и комплексная платформа доступа для работы с Единой биометрической системой, СМЭВ, цифровым профилем и другими сервисами электронного правительства.

«Раньше организациям, которые занимаются удаленной идентификацией клиентов, требовалось проделывать огромную работу для выполнения всех требований информационной безопасности, задействовать большое количество ресурсов и специалистов соответствующей квалификации. Облачное решение „Ростелекома“ позволит существенно сократить сроки внедрения и снизить затраты, так как организации получат защиту данных как сервис. Наше решение с помощью криптографических средств высокого класса защиты поможет безопасно передавать персональные данные граждан по сетям общего пользования», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.