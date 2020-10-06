Росстат: рязанцы стали реже жениться

Рязань попала в десятку регионов с наименьшим коэффициентом браков по стране.

Росстат опубликов статистику, согласно которой в России с января по август поженились 485 282 пар. В прошлом году расписались 611 424 пары. Об этом пишет сайт smolnarod.ru.

Рязань попала в десятку регионов с наименьшим коэффициентом браков по стране.

Браков в 2020/2019/ 2020 в % к 2019: