Росстат: рязанцы стали реже жениться
Рязань попала в десятку регионов с наименьшим коэффициентом браков по стране.
Росстат опубликов статистику, согласно которой в России с января по август поженились 485 282 пар. В прошлом году расписались 611 424 пары. Об этом пишет сайт
Рязань попала в десятку регионов с наименьшим коэффициентом браков по стране.
Браков в 2020/2019/ 2020 в % к 2019:
- Орловская область 2142 — 3086 — 69,4%;
- Якутия (Саха) 2910 — 4078 — 71,4%;
- Брянская обалсть — 3650 — 5024 — 72,7%;
- Мордовия — 1936 — 2647 — 73,1;
- Рязанская область — 3159 — 4315 — 73,2%;
- Чувашия 3028 — 4130 — 73,3;
- Тульская область — 4326 — 5866 — 73,7%;
- Удмуртская Республика — 4136 — 5586 — 74%;
- Калужская область — 3495 — 4693 — 74,5%;
- Московская область — 27 669 — 36 900 — 75%.