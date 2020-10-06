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Росстат: рязанцы стали реже жениться
Рязань попала в десятку регионов с наименьшим коэффициентом браков по стране.

Росстат опубликов статистику, согласно которой в России с января по август поженились 485 282 пар. В прошлом году расписались 611 424 пары. Об этом пишет сайт smolnarod.ru.

Рязань попала в десятку регионов с наименьшим коэффициентом браков по стране.

Браков в 2020/2019/ 2020 в % к 2019:

  • Орловская область 2142 — 3086 — 69,4%;
  • Якутия (Саха) 2910 — 4078 — 71,4%;
  • Брянская обалсть — 3650 — 5024 — 72,7%;
  • Мордовия — 1936 — 2647 — 73,1;
  • Рязанская область — 3159 — 4315 — 73,2%;
  • Чувашия 3028 — 4130 — 73,3;
  • Тульская область — 4326 — 5866 — 73,7%;
  • Удмуртская Республика — 4136 — 5586 — 74%;
  • Калужская область — 3495 — 4693 — 74,5%;
  • Московская область — 27 669 — 36 900 — 75%.