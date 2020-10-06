Россиянам рассказали, как защитить свой аккаунт в WhatsApp

Злоумышленники знают множество способов получить доступ к чужому аккаунту.

Специалист Роскачества Эльвина Насибулина дала советы по защите от мошенников в WhatsApp, пишут «Известия».

Она отметила, что вначале необходимо установить пароль на доступ к смартфону. Также она порекомендовала настроить двухфакторную аутентификацию для WhatsApp.

Кроме того, эксперт призвала проверить встроенную в мессенджер функцию оповещений по нарушению безопасности. Если включить оповещение, то можно защитить себя от взломов.