Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски
Переболевшие могут быть переносчиками в течение короткого времени.
Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски. Об этом пишет
По данным специалистов, средства защиты требуются, так как переболевшие могут быть переносчиками в течение короткого времени.
Уточняется, что это редкий, но возможный вариант.
Отмечается, что даже наличие антител не освобождает от использования средств индивидуальной защиты, таких как маски.
В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.