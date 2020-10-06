Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски

Переболевшие могут быть переносчиками в течение короткого времени.

Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным специалистов, средства защиты требуются, так как переболевшие могут быть переносчиками в течение короткого времени.

Уточняется, что это редкий, но возможный вариант.

Отмечается, что даже наличие антител не освобождает от использования средств индивидуальной защиты, таких как маски.

В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.