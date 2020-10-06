\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 06
17°
Срд, 07
16°
Чтв, 08
16°
ЦБ USD 78.13 0.04 06/10
ЦБ EUR 91.66 0.08 06/10
Нал. USD 78.06 / 79.87 09:25
Нал. EUR 91.91 / 92.80 20:17
Новости
Коронавирус
Публикации
Победившая рак рязанка заболела коронавирусом и две недели жила в стра...
Все это время пенсионерка не получала должного лечения,...
1 октября 13:34
20 693
Банковские эксперты рассказали, как создать финансовую «подушку безопа...
Режим самоизоляции показал, насколько важно иметь финан...
1 октября 12:24
14 543
Дело мутное. Почему рязанская мэрия не захотела передавать в концессию...
На итоговом заседании рабочей группы под председательст...
28 сентября 12:03
23 975
«Не бойся быть молодым». В Рязани запустили новую радиостанцию ТКР.ФМ
Теперь в Рязани зазвучало радио для молодых. ТКР. ФМ на...
28 сентября 11:11
24 615
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски
Переболевшие могут быть переносчиками в течение короткого времени.

Роспотребнадзор призвал переболевших коронавирусом носить маски. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным специалистов, средства защиты требуются, так как переболевшие могут быть переносчиками в течение короткого времени.

Уточняется, что это редкий, но возможный вариант.

Отмечается, что даже наличие антител не освобождает от использования средств индивидуальной защиты, таких как маски.

В России с начала эпидемии выявили свыше 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 475 человек.