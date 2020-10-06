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«Росгосстрах» обновил свой фирменный стиль
За год до своего векового юбилея «Росгосстрах» объявил о намерении обновить свой бренд, наполнив его новыми символами.

За год до своего векового юбилея «Росгосстрах» объявил о намерении обновить свой бренд, наполнив его новыми символами.

По словам гендиректора компании Геннадия Гальперина, на протяжении столетия именно «Росгосстрах» закладывал основы страховой отрасли, участвовал в формировании законодательной базы страхования, и сегодня остается самым узнаваемым брендом в страховании, лидером по уровню доверия со стороны потребителей страховых услуг.

«Но в преддверии второго века нашей истории этого уже недостаточно. За последние несколько лет компания претерпела существенные изменения, мы запустили ряд важнейших проектов по обновлению технологий, модернизируем все бизнес-процессы и разрабатываем уже не просто новые страховые продукты, а сервисные вертикали, которыми намерены охватить миллионы наших клиентов. И через обновление нашего фирменного стиля мы хотим обозначить свои лидерские амбиции. Мы хотим заявить, что в год своего столетия „Росгосстрах“ открывает новый век страхования», — рассказал Гальперин.

Руководитель блока маркетинга «Росгосстраха» Александра Рожнова отметил, что для оценки бренда и создания новой концепции фирменного стиля компания пригласила лучших специалистов на рынке.

«В нашей компании запланировано множество изменений, часть которых уже воплощается в жизнь. Переход на модель, целиком построенную вокруг потребностей клиентов, дальнейшее развитие омниканального опыта, создание целой системы сервисов вокруг страхователей», — поделился он.

Творческий директор LINII Group Михаил Губергриц рассказал, что новая версия логотипа сохраняет основные черты — такие, как брутальность, уверенность, стабильность, прямые и рубленые линии, но при этом новая графика и пропорции шрифтового решения и формы выдержаны в соответствии с тенденциями нашего времени.

Росгосстраховский орел превратился в декоративный элемент, не потеряв при этом визуальной значимости. Его форма была переработана и осовременена, эмблема избавилась от лишнего визуального шума.

Цветовая гамма бренда также сохранила преемственность, при этом стала более разнообразной по цвету и гибкой в использовании. Обновленные цвета гармонично вписываются в цифровую среду: корпоративный сайт, мобильные приложения, социальные сети.

Также важной частью фирменного стиля является фирменный паттерн, составленный из элементов исторического наследия компании, но при этом выполненный в современной стилистике.