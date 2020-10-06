Путин сделал заявление об угрозе коронавируса в России

По словам российского лидера, власти готовы к любому развитию событий.

Владимир Путин во вторник, 6 октября, заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила, пишет РИА Новости.

По словам российского лидера, власти готовы к любому развитию событий.

Во время видеоконференции с лидерами думских фракций глава государства поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался.