Путин сделал заявление об угрозе коронавируса в России
По словам российского лидера, власти готовы к любому развитию событий.
Владимир Путин во вторник, 6 октября, заявил, что угроза коронавируса в России еще не отступила, пишет
По словам российского лидера, власти готовы к любому развитию событий.
Во время видеоконференции с лидерами думских фракций глава государства поблагодарил депутатов за напряженную и эффективную работу в условиях пандемии и отметил, что законодательный процесс не прерывался.