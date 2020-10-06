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Пьяный рязанец украл деньги из маршрутки
Молодой человек ехал на переднем пассажирском сидении.

Пьяный рязанец украл деньги из маршрутки. Об этом сообщил сайт областной прокуратуры.

Инцидент произошел в январе 2020 года. Известно, что 21-летний молодой человек ехал на переднем пассажирском сидении и увидел на приборной панели 5 тысяч рублей. Когда водитель отвлекся на остановке, рязанец взял деньги и вышел из маршрутки.

Потратить всю сумму молодой человек не успел, его задержала полиция. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 158 УК.