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Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8531 человек

По состоянию на 11:30 во вторник, 6 октября, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8531 человек. В региональном оперштабе назвали число заболевших в районах области.

  • Рязань — 4439 ;
  • Рязанский район — 393;
  • Ряжск — 240;
  • Скопин — 227;
  • Рыбное — 216;
  • Касимов — 205;
  • Сасово — 195;
  • Новомичуринск — 159;
  • Шиловский район — 157;
  • Рыбновский и Скопинский районы — 147;
  • Клепиковский район — 135;
  • Касимовский район — 133;
  • Спасский район — 131;
  • Михайловский район — 126;
  • Шилово — 105;
  • Михайлов — 89;
  • Александро-Невский — 74;
  • Сараевский район — 68;
  • Старожиловский район — 59;
  • Сасовский район — 57;
  • Сапожок — 55;
  • Кораблино — 52;
  • Пронский район — 51;
  • Шацкий район — 51;
  • Старожилово — 50;
  • Спасск-Рязанский — 48;
  • Сараи — 46;
  • Захаровский район — 44;
  • Шацк — 41;
  • Пронск — 40;
  • Ряжский район — 40;
  • Милославском районе — 38;
  • Спас-Клепики — 37;
  • Милославский район и Чучково — 36;
  • Чучковский район — 35;
  • Захарово — 31;
  • Ухолово — 30;
  • Ермишинский район — 25;
  • Путятино — 23;
  • Путятинский район и Кадом— 22;
  • Ухоловский район — 13;
  • Пителинский район — 9;
  • Кадомский район и Пителино — 6.