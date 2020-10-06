Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области

С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8531 человек

По состоянию на 11:30 во вторник, 6 октября, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8531 человек. В региональном оперштабе назвали число заболевших в районах области.