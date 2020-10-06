Обновлены данные о распространении коронавируса по Рязанской области
С подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8531 человек
По состоянию на 11:30 во вторник, 6 октября, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом коронавируса зарегистрировали 8531 человек. В региональном оперштабе назвали число заболевших в районах области.
- Рязань — 4439 ;
- Рязанский район — 393;
- Ряжск — 240;
- Скопин — 227;
- Рыбное — 216;
- Касимов — 205;
- Сасово — 195;
- Новомичуринск — 159;
- Шиловский район — 157;
- Рыбновский и Скопинский районы — 147;
- Клепиковский район — 135;
- Касимовский район — 133;
- Спасский район — 131;
- Михайловский район — 126;
- Шилово — 105;
- Михайлов — 89;
- Александро-Невский — 74;
- Сараевский район — 68;
- Старожиловский район — 59;
- Сасовский район — 57;
- Сапожок — 55;
- Кораблино — 52;
- Пронский район — 51;
- Шацкий район — 51;
- Старожилово — 50;
- Спасск-Рязанский — 48;
- Сараи — 46;
- Захаровский район — 44;
- Шацк — 41;
- Пронск — 40;
- Ряжский район — 40;
- Милославском районе — 38;
- Спас-Клепики — 37;
- Милославский район и Чучково — 36;
- Чучковский район — 35;
- Захарово — 31;
- Ухолово — 30;
- Ермишинский район — 25;
- Путятино — 23;
- Путятинский район и Кадом— 22;
- Ухоловский район — 13;
- Пителинский район — 9;
- Кадомский район и Пителино — 6.